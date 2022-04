Sony Xperia 1 IV farà mangiare la polvere agli altri top di gamma?

Da ormai diverse settimane sappiamo che Sony ha in cantiere il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 IV e, proprio in queste ore, il device è stato scovato nel database di Geekbench: i risultati raggiunti dallo smartphone di fascia alta fanno ben sperare e mettono all’angolo le prestazioni della precedente generazione.

Entrando nel dettaglio, il modello Sony XQ-CTS4 (aka Sony Xperia 1 IV) ha raggiunto un punteggio in single core pari a 1204 e in multi core di 3352; sebbene il punteggio in multi core sia molto simile a quello precedente, in single core assistiamo a un miglioramento del 10% abbondante.

Sony Xperia 1 IV è stato scovato su Geekbench: i risultati fanno ben sperare

Geekbench svela ulteriori caratteristiche del device di Sony: innanzitutto sarà presentato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (codice prodotto “taro”), supporterà fino a 12 GB di RAM LPPDR5 e monterà Android 12 sin dalla prima accensione. Ma c’è di più: sembra che ci sarà anche una variante dotata di connettività eSIM, di cui però non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.

Una settimana fa esatta un inedito leak aveva portato l’attenzione sulla qualità delle nuove fotocamere potenzialmente in arrivo con Sony Xperia 1 IV: in quell’occasione si parlava del fatto che il team di sviluppo del colosso giapponese avesse investito in un nuovo set di fotocamere che potrebbero spingere il prezzo del device verso un nuovo record 1.415 e 1.572 dollari.

Potenzialmente in arrivo durante il mese di maggio, il terminale Android sarà sicuramente al centro di inediti leak e indiscrezioni che non mancheremo di riportare sul sito.