Sony Xperia 1 IV: fotocamere impareggiabili, ma a che prezzo?

A distanza di diverse settimane dal primo render di Sony Xperia 1 IV, in queste ore un inedito rumor pone un accento sul probabile prezzo di vendita del nuovo smartphone Android di fascia alta del colosso giapponese.

Come sappiamo i device Xperia di fascia alta non sono mai arrivati a un prezzo economico, anzi, ma sembra che Sony Xperia 1 IV supererà un nuovo record arrivando a un prezzo ancora più esoso di quelli finora conosciuti.

Un rumor svela il probabile prezzo (esoso) di Sony Xperia 1 IV

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete da Notebook Check, sembra che l’azienda giapponese abbia intenzione di commercializzare due versioni di Sony Xperia 1 IV: una con 12 GB di RAM e 256 GB di RAM e una con 12 GB di RAM e 512 GB. Per entrambe le versioni sarebbero attesi rispettivamente prezzi al cambio pari a circa 1.415 dollari e 1.572 dollari.

Sebbene non ci siano conferme che i prezzi finora trattati corrispondano al vero, ci sono altrettanti voci che ritengono l’informazione verosimile: sembra che Sony abbia investito ingenti risorse per la realizzazione di un comparto fotografico estremamente potente, potenzialmente in grado di oscurare i top di gamma dei più importanti brand del settore (Apple, Samsung, Xiaomi & co.).

Gli ultimi leak su Sony Xperia 1 IV parlano di un device caratterizzato da un telaio unibody in metallo, una fotocamera tripla posteriore con i sensori posti a semaforo, un pannello da 6.5 pollici a risoluzione 4K abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate (Sony, nemmeno questa volta, sembra non voler abbracciare una fotocamera punch hole), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen/Gen 1+ e dimensioni pari a 164.7 x 70.8 x 8.3 mm.

Infine, sembra che la compagnia abbia intenzione di presentare il nuovo smartphone in Cina e solo dopo (non si sa bene quando) anche nel resto dei mercati.