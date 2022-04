Sony Xperia 1 IV arriverà in Italia con supporto alla eSIM?

Torniamo a parlare di Sony Xperia 1 IV, a stretto giro dagli ultimi rumor dei giorni scorsi, in quanto ci sono interessanti novità circa il probabile supporto alla connettività eSIM anche nel nostro Paese (e in Europa in generale).

Dopo le indiscrezioni circa il probabile comparto fotografico e il prezzo di lancio che si aggirerebbe attorno ai 1400 euro al cambio per il modello “base”, le ultime informazioni condivise in rete parlano proprio del supporto alla eSIM per il Vecchio Continente e anche negli Stati Uniti; inoltre, ad essa si aggiungerà anche il supporto alla SIM singola e doppia.

Sony Xperia 1 IV arriverà in Europa anche con il supporto eSIM?

Le informazioni relative al device scovate sul database di Geekbench indicano che il nuovo top di gamma di Sony arriverà con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e Android 12; i risultati del test sulla piattaforma di benchmark mostrano un punteggio in single core di 1204 e in multi core di 3352, un piccolo ma significativo miglioramento circa i risultati registrati dalla generazione passata.

Inoltre, per quanto riguarda il design, abbiamo già “conferma” che anche questa volta Sony avrebbe deciso di andare controcorrente scegliendo di non montare notch o fotocamere punch hole: Xperia 1 IV sarà con tutta probabilità caratterizzato da cornici ottimizzate ma ben visibili, e molto probabilmente sarà presente anche il jack audio da 3.5 mm.

Scheda tecnica (RUMOR)