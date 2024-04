Sony WH-CH520 in offerta: il prezzo crolla del 53%, tue a meno di 33€

Le Sony WH-CH520 sono cuffie on-ear wireless che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, mirando a un pubblico alla ricerca di un’opzione competitiva ma di estrema qualità. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo sfacciatamente basso: con lo sconto del 53% le paghi appena 32,99€. Decisamente un ottimo prezzo.

Le WH-CH520 utilizzano Bluetooth 5.2 e supportano i codec audio SBC e AAC, assicurando una connessione stabile e versatile con vari dispositivi. Non dispongono di un jack audio da 3,5 mm, quindi l’uso è limitato esclusivamente alla modalità wireless​.

Le cuffie offrono fino a 50 ore di autonomia della batteria, con una ricarica completa che richiede circa 3 ore, e supportano la ricarica rapida che permette di ottenere circa 1,5 ore di ascolto con soli 3 minuti di ricarica​.

La qualità audio è descritta come soddisfacente per il prezzo, con bassi controllati e un suono generale ben bilanciato, sebbene non offrano l’audio immersivo di modelli più costosi. La qualità delle chiamate è buona, con una soppressione efficace del rumore di fondo che permette conversazioni chiare​.

Complessivamente, le Sony WH-CH520 sono un’opzione affidabile e conveniente per chi cerca cuffie wireless con un buon equilibrio tra funzionalità e prezzo. A questo prezzo, la questione non si pone nemmeno: sono l’affare del giorno e ti suggeriamo di non fartele assolutamente scappare.