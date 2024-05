Speaker Bluetooth dimensioni COMPATTE e suono di qualità: 22€ su Amazon

Porta la musica che più ami sempre con te ma non grazie alle casse dello smartphone bensì a uno speaker Bluetooth che diventa il tuo migliore alleato. Tronsmart ti offre questo modello compatto, resistente e di qualità che con un prezzo irrisorio diventa tuo.

L’offerta la trovi su Amazon dove devi spuntare un semplice coupon per completare l’acquisto ad appena 22,49€. Cosa aspetti? È anche impermeabile e dotato di una batteria immensa.

Ricorda che se hai un abbonamento Amazon Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Speaker Bluetooth senza compromessi: un piccoletto che ti fa ballare come in discoteca

Le dimensioni sono importanti soprattutto quando vuoi uno speaker Bluetooth da portare in giro comodamente. Con questo modello di Tronsmart nulla è vietato ma anzi, ti viene anche agevolata la situazione con questo gancio integrato con cui appendi la cassa ovunque tu voglia. Compatta e resistente, è persino impermeabile per non farti neanche un problema a riguardo.

Con Bluetooth avanzato e batteria che dura ben 20 ore, hai tutto ciò che ti serve. Connetti lo speaker allo smartphone e fai partire la playlist che più ami. Per gestire il flusso della musica hai i controlli fisici a disposizione.

Per quel che riguarda la qualità dell’audio, hai un suono fedele alla realtà e privo di distorsioni. I bassi sono buoni così come i toni medi che non vengono penalizzati.

Non mancano all’appello né il microfono incorporato né la compatibilità con gli assistenti vocali.

Non scegliere modello diverso da questo ma collegati subito su Amazon per acquistare lo speaker Bluetooth di Tronsmart a soli 22,49€ con il coupon del 10% che spunti in pagina.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon Prime per non dover aspettare un’eternità!