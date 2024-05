Cassa Bluetooth a soli 54€: è POTENTISSIMA ed impermeabile

La cassa Bluetooth Bogasing si distingue per il suo design elegante ed una potenza di 40W, che offre un suono stereo eccezionale con bassi profondi e alti definiti, senza distorsioni anche a volume elevato. Potrai goderti le tue playlist musicali preferite ovunque, con oltre un giorno di riproduzione continua senza bisogno di ricariche aggiuntive.

Approfitta dell’offerta limitata su Amazon: grazie ad uno sconto esclusivo del 25%, puoi acquistare subito la cassa Bluetooth Bogasing per soli 54 euro anziché 72 euro.

Maxi offerta per la cassa Bluetooth Bogasing

Immergiti nel mondo della musica senza preoccupazioni grazie alla certificazione di impermeabilità IPX7 della cassa Bluetooth Bogasing. Resistente alla pioggia, alla neve e agli schizzi d’acqua, può essere completamente immersa fino a 3 piedi per circa 30 minuti. Porta la tua musica sempre con te, sia sotto la doccia, in piscina o in spiaggia durante le vacanze.

Con tre modalità di equalizzazione, puoi personalizzare l’audio secondo i tuoi gusti, passando da toni morbidi a bassi più intensi. La potente batteria offre poi un eccellente tempo di riproduzione: fino a 30 ore con una singola carica. Inoltre, la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 60 piedi, consentendoti di collegare rapidamente e facilmente diversi dispositivi.

La disponibilità è bassissima, quindi non esitare ed aggiungi al carrello la tua nuova cassa Bluetooth Bogasing, risparmiando 18 euro: potrai averla a casa in breve tempo e senza alcun costo di spedizione.