Sony WH-CH520: autonomia di 50h, connessione multipoint, tue a 38€

Occasionissima su Amazon e se fai veloce ti puoi accaparrare delle cuffie wireless spettacolari spendendo veramente poco. Che aspetti dunque? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WH-CH520 a soli 38,90 euro, invece che 69,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 44% che ti fa risparmiare la bellezza di 31 euro sul totale. Ma oltre al prezzo vantaggioso avrai delle cuffie senza fili comodissime, con una mega batteria e una connessione stabile e multi-dispositivo. Tra l’altro alla stessa cifra, o con 1 solo euro in più, puoi scegliere tra diverse colorazioni. Ti elenco qui sotto i colori e i prezzo così puoi essere più rapido nella scelta.

Sony WH-CH520: cuffie wireless senza rivali

Queste cuffie Bluetooth come ti dicevo possiedono la connessione multipoint per cui le puoi associare a due dispositivi e passare da uno all’altro in un istante. Una soluzione perfetta ad esempio quando stai guardando un film sul tuo PC e ti arriva una chiamata sul cellulare, un clic e rispondi.

E poi hanno una batteria gigantesca che offre ben 50 ore di autonomia prima di scaricarsi. E non è tutto, se le tieni sotto carica solo 3 minuti avrai ben 1,5 ore di ascolto. Sono anche molto comode e leggere.

Davvero l’acquisto perfetto. Spendi poco e hai un prodotto di qualità superiore. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH520 a soli 38,90 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.