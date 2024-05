Bose SoundLink Micro, mini-altoparlante in offerta: c'è il 31% di sconto

Il Bose SoundLink Micro è un altoparlante portatile che combina dimensioni compatte con una qualità audio eccezionale. Perfetto per chi vuole portare la musica sempre con sé: oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo spettacolare. Grazie allo sconto del 31%, lo paghi meno di 90€. Non male, considerato che normalmente ti costerebbe quasi 130€.

Il SoundLink Micro è progettato per essere estremamente portatile, con dimensioni ridotte (circa 9,83 cm x 9,83 cm x 3,48 cm) e un peso di soli 290 grammi. La costruzione robusta e resistente agli urti è completata da una finitura in silicone che lo rende facile da maneggiare e resistente alle cadute. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero, blu notte e arancione brillante. Non manca nemmeno la resistenza all’acqua, con certificazione IPX7. Insomma, non teme nemmeno le feste a bordo piscina. E se cade in acqua poco male: resiste per circa 30 minuti ad una profondità massima di un metro.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Bose SoundLink Micro offre una qualità audio impressionante. Il suono è chiaro e ben bilanciato, con bassi sorprendentemente profondi per un dispositivo così piccolo. Tutto merito del trasduttore customizzato e dei radiatori passivi in silicone, che lavorano insieme per minimizzare le vibrazioni e ottimizzare la qualità del suono.

Considerate le dimensioni, bene anche l’autonomia: circa 6 ore. E quando va a zero, si ricarica facilmente con un qualsiasi cavetto USB-C. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito risparmiando.