Sony HT-AX7, l'home theater portatile definitivo: oggi risparmi 200€

Questo device della Sony è una bomba. Home theater compatto e portatile, con un design intelligente e stupendo: le casse che si possono staccare a piacere e ricollegare alla soundbar principale grazie all’attacco magnetico. E’ progettato per dare il meglio con i servizi in streaming come Netflix e Spotify.

Oggi il Sony HT-AX7 è in offerta su Amazon a soli 349€ invece di 549€. Insomma, un risparmio di ben 200€. Davvero non male!

Il Sony HT-AX7 fornisce sempre un suono surround tridimensionale – a prescindere dalla fonte – grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Questa funzione permette di sentire ogni dettaglio, dai dialoghi sussurrati alle esplosioni più potenti, come se ci si trovasse al centro dell’azione. La precisione e la chiarezza del suono sono ulteriormente migliorate dai potenti altoparlanti integrati, che assicurano una resa acustica eccellente.

Il design del Sony HT-AX7 non è solo esteticamente piacevole, ma anche funzionale. Il sistema è composto da un soundbar e due altoparlanti posteriori wireless, che possono essere posizionati liberamente per ottenere la configurazione sonora ottimale. Nessun cavo: si collega con il Bluetooth a smartphone, tablet, laptop e Smart TV compatibili.

Lo puoi portare sempre con te, grazie ad un’autonomia di 30 ore che non richiede cavi. E poi lo colleghi con un semplice cavo USB-C per riprendere in poco tempo: in appena 10 minuti ottieni 2,5 ore di autonomia. Insomma, un sistema home theater davvero fenomenale in tutto e per tutto: non farti scappare questa offerta e risparmia subito 200€.