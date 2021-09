Secondo i dati raccolti e pubblicati da Famitsu, Sony ha venduto oltre 1 milione di PlayStation 5 in Giappone. Si tratta di un risultato entusiasmante al netto delle enormi difficoltà produttive dell'ultimo anno, che non hanno consentito a Sony di soddisfare appieno l'enorme richiesta di mercato.

L'ottima console next-gen ha venduto circa 850.000 unità in versione Standard, mentre le vendite della Digital Edition superano di poco quota 160.000. Durante l'ultima settimana sono state vendute circa 17.000 PS5 in Giappone, anche in questo caso la Standard Edition ha venduto ben più della Digital.

Famitsu assegna anche lo scettro di videogioco più venduto su PS5, il primo gradino del podio va a Resident Evil Village, che ha venduto oltre 67.000 copie dall'8 maggio ad oggi.

La PlayStation 5 è arrivata sul mercato giapponese il 12 novembre 2020, il milione di unità vendute è stato raggiunto dopo 43 settimane dal lancio. Un risultato migliore rispetto a PS4, che a gennaio 2015 – a distanza di quasi un anno dal lancio – non aveva ancora raggiunto il milione.

Videogames