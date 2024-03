Sony LinkBuds S: auricolari TOP, ora al MINIMO su Amazon

I Sony LinkBuds S sono degli ottimi auricolari Bluetooth, in grado di garantire prestazioni da fascia alta. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli auricolari di Sony al prezzo scontato di 119 euro, nuovo minimo storico. Da notare che gli auricolari sono disponibili in diverse colorazioni, con la possibilità di scegliere il modello preferito da prendere. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Sony LinkBuds S: a questo prezzo sono gli auricolari da prendere

Per chi cerca ottimi auricolari Bluetooth, in questo momento, acquistare i Sony LinkBuds S è quasi una scelta obbligata. Si tratta di un prodotto di alta qualità che ora viene proposto a un prezzo più accessibile.

Tra le specifiche c’è la cancellazione del rumore oltre alla possibilità di sfruttare l’audio HI-Res. Da segnalare anche un’ottima autonomia, con la possibilità di utilizzo per 6 ore con una carica e di 20 ore, considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

È possibile associare due dispositivi insieme, per passare rapidamente da un dispositivo a un altro. Da notare che gli auricolari di Sony supportano sia il Fast Pair, per il collegamento rapido con dispositivi Android, che lo Swift Pair, per il collegamento rapido con Windows.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare i Sony LinkBuds S al prezzo scontato di 119 euro, nuovo minimo storico per gli auricolari Blueooth della casa nipponica. In sconto ci sono diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.