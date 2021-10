Sony e TSMC realizzeranno una fabbrica di chip in Giappone

Sony conferma la possibilità di una partnership con TSMC per la costruzione di un eventuale impianto di chipset in Giappone.

Sony e TSMC: la partnership è (quasi) definitiva

All'inizio di questa settimana, l'OEM nipponico ha confermato che stava prendendo in considerazione un piano per collaborare con TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) per la realizzazione di un nuovo impianto di chip che sarà situato in Giappone.

Secondo AsiaNikkei, il colosso tecnologico giapponese ha confermato che sta considerando di unirsi al chipmaker più grande del mondo durante una conferenza stampa che ha tenuto di recente per mostrare i suoi guadagni relativi alla prima metà di quest'anno. Nella conferenza, il Chief Financial Officer della società ha dichiarato che “L'approvvigionamento stabile di semiconduttori è una questione cruciale in mezzo alla crisi dei chip e [l'impianto di TSMC] potrebbe essere una soluzione“. A partire da ora, Sony esternalizza la produzione della maggior parte dei suoi chip logici che sono componenti chiave dei suoi sensori di immagine.

Inoltre, l'azienda sta anche intensificando gli sforzi per attirare più clienti e migliorare la qualità dei suoi sensori per ampliare le applicazioni su più gamme di prodotti differenti.

Totoki ha inoltre aggiunto che il marchio terrà più riunioni con TSMC e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone per la possibile ed eventuale partnership. Questa collaborazione unirebbe l'esperienza di Sony nelle operazioni di chip giapponesi al più grande produttore di chip a contratto del mondo che produce SoC per giganti come AMD, Nvidia, MediaTek, Qualcomm e altri.

Nelle notizie correlate, l'azienda che realizza la PlayStation 5, ha appena svelato il nuovo flagship Xperia Pro-I, un cameraphone dotato di un sensore grande un pollice e ricco di accessori esterni come microfoni, aste e visori VR.