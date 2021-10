Sony Xperia Pro-I: ecco il device da VLOG definitivo

Sony Xperia Pro-I sfoggia una fotocamera da 1″ con apertura variabile; ecco tutto quello che sappiamo a distanza di poche ore dal debutto ufficiale del dispositivo.

Sony Xperia Pro-I: le caratteristiche

Sony sta per tenere un evento di lancio in cui svelerà un nuovo flagship super performante. Da diversi video teaser sappiamo già che si tratterà di uno smartphone di punta. Questo non è solo uno smartphone, ma secondo quello che emerge, questo è un dispositivo eccellente per la creazione di contenuti. Viene nominato come “il miglior cameraphone mai esistito”. A solo un giorno dall'evento, sono trapelati i rendering ufficiali della stampa del telefono, che ci hanno permesso di dare una prima occhiata al device.

Le foto, pubblicate su Twitter da @nokishita_c (pagina cancellata) e mostrano il telefono da varie angolazioni e alcune delle sue caratteristiche. Secondo le fonti, il dispositivo dovrebbe essere lanciato come Sony Xperia Pro-I.

L'Xperia Pro-1 sembra prendere il nome dal sensore della fotocamera da 1 pollice sul retro del telefono. Si dice che la camera sia un nuovissimo sensore che farà il suo debutto sul nuovo flagship Xperia. Questo avrà dimensione di 1 pollice e sarà uno dei punti salienti del dispositivo. In una delle foto, viene mostrato che ha un'apertura variabile che è in grado di passare da F2.0 a F4.0. Accanto al sensore da 1 pollice ci sono altre tre fotocamere, tutte impilate verticalmente al centro del telefono.

Il telefono condivide parte del suo design con l'Xperia Pro che è stato annunciato a gennaio, ma ha abbastanza differenze per distinguerlo. Il telaio centrale ha tre linee parallele che lo attraversano. Sul lato destro del telefono ci sono il bilanciere del volume, un pulsante di accensione che funge anche da scanner di impronte digitali, un pulsante dedicato all'Assistente Google e un pulsante di scatto dedicato.

A differenza dell'Xperia Pro che fungeva da dispositivo complementare alle fotocamere Sony, questo Pro-I è progettato per essere l'unica fotocamera di cui avrete bisogno. In una delle foto, possiamo notare che il device è collegato ad un gimbal e a una manciata di accessori tra cui un microfono e un piccolo display che funge da monitor per vlog.

In un'altra foto, l'Xperia Pro-I è collegato a un headset VR Sony bianco, il che significa che Sony probabilmente annuncerà un auricolare VR all'evento.

L'Xperia Pro-I sarà piuttosto costoso proprio come l'Xperia Pro lanciato al prezzo di $ 2499 negli Stati Uniti. Considerando che questo nuovo telefono ha caratteristiche migliori, dovrebbe avere un prezzo di lancio più alto.