Xperia View VR: il nuovo visore per device Sony

Sony lancia il Xperia View VR: stiamo parlando di un visore con risoluzione 2K per entrambi gli occhi se abbinato ad un device come l'Xperia 1 III.

Sony Xperia View VR: le caratteristiche

L'evento di annuncio del prodotto Sony di ieri ha visto il lancio dello smartphone Xperia Pro-I incentrato sulla fotocamera che è riuscito a rubare tutto il clamore. Ciò che è passato inosservato è stato il nuovo visore VR, l'Sony Xperia View.

L'OEM nipponico ha lanciato cose come PlayStation VR in passato, ma un headset VR dedicato agli smartphone è una novità assoluta. Tuttavia, non è un gadget stand alone autonomo e richiede l'inserimento di uno smartphone Xperia per funzionare, da qui il marchio Xperia.

Il visore supporta solo i telefoni Xperia 1 III e Xperia 1 II ed è stato progettato per integrarli perfettamente. Sony afferma che è possibile visualizzare “video 8K HDR VR” utilizzandolo, anche se probabilmente è solo un termine di marketing poiché sia ​​Xperia 1 III che Xperia 1 II raggiungono la risoluzione 4K con i loro display.

L'Xperia View VR offre 120 gradi di visione orizzontale e il suo obiettivo ha una struttura ibrida con un'elevata efficienza di messa a fuoco. Inoltre è dotato di una funzione di regolazione della spaziatura dell'obiettivo che può regolare l'ottica e la posizione di visualizzazione dell'immagine in base alla distanza tra gli occhi.

Il processo di installazione per l'headset è piuttosto semplice. Basta rimuovere il coperchio anteriore con la leva dedicata, inserire lo smartphone e richiuderlo. That's it!

C'è anche un'app dedicata per Xperia View. È dotato di una funzione di avvio che visualizza un elenco di app compatibili con Xperia View e altri contenuti in modalità VR. È anche possibile riprodurre direttamente i file multimediali archiviati nella memoria interna/esterna del device.

In più, è abbastanza facile da usare grazie agli spazi che forniscono l'accesso diretto ai tasti dedicati su Xperia 1 III e Xperia 1 II. La necessità di un controller separato viene eliminata perché è possibile spostare il cursore con i tasti del volume sul ed effettuare selezioni con il tasto della fotocamera.