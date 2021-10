TSMC: ecco il nuovo nodo di produzione per i chipset

TSMC annuncia il suo nuovo nodo di processo N4P per la produzione di chip: scopriamo quali sono le novità di questa nuova piattaforma.

TSMC: le caratteristiche del nodo di processo 4NP

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il principale produttore a contratto di chipset al mondo, ha annunciato oggi ufficialmente il suo processo N4P, che è una versione migliorata della soluzione attuale a 5 nanometri dell'azienda.

Questo nuovo processo N4P segna il terzo miglioramento del processo a 5 nm di TSMC e si dice che questo sia in grado di offrire un aumento delle prestazioni di circa l'11% rispetto alla tecnologia N5 originale e di circa il 6% rispetto al processo N4.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, la compagnia di Taiwan dichiara un'efficienza del 22% migliore rispetto alla tecnologia N5 originale e si dice anche che la densità dei transistor sia maggiore del 6%.

Parlando di questo nuovo processo, la società ha dichiarato:

N4P dimostra la ricerca e l'investimento di TSMC nel miglioramento continuo delle nostre tecnologie di processo. Il processo è stato progettato per una facile migrazione di prodotti basati su piattaforma a 5 nm, che consente ai clienti non solo di massimizzare meglio il loro investimento, ma fornirà anche aggiornamenti più rapidi ed efficienti dal punto di vista energetico ai loro prodotti N5.

Un paio di mesi fa, il chipmaker aveva dichiarato che avrebbe ritardato la produzione del nodo di processo a 3 nm e finora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in merito. Ciò indica che il chipset A16 Bionic di prossima generazione per la linea di iPhone 14 potrebbe utilizzare un processo a 4 nm invece del presunto processo a 3 nm.

Il SoC Apple A15 Bionic di ultima generazione presente nella gamma iPhone 13 è prodotto da TSMC e viene costruito secondo un processo a 5 nm (N5P). Si dice che anche il prossimo SoC MediaTek Dimensity 2000 sia in fase di sviluppo utilizzando il processo a 4 nm.

Samsung Foundry, il più grande rivale di TSMC, sta anche ritardando il rilascio dei suoi chip a 3 nm, il che significa che il chipset Qualcomm Snapdragon 898 di prossima generazione, che alimenterà gli smartphone di punta del prossimo anno, sarà realizzato anch'esso con un'architettura a 4 nm.