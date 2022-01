Sony, compra Konami e Kojima Productions! La richiesta dei fan

La notizia dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft e Xbox è destinata a far discutere gli appassionati per diversi mesi. Nel frattempo, dall'altra parte, alcuni fan PlayStation si dicono “preoccupati” da questa crescente espansione da parte di Redmond, che solo a marzo 2021 aveva già finalizzato l'acquisizione di Bethesda, e chiedono a Sony una risposta.

Esattamente come era accaduto dopo l'affare Zenimax, i social media si sono riempiti di post da parte di giocatori PlayStation che invitano il colosso giapponese a fare investimenti simili, magari guardando proprio in casa: il più grande desiderio che emerge riguarda l'acquisizione di Kojima Productions e Konami, che permetterebbe di rendere definitivamente esclusive saghe come Death Stranding, Silent Hill e Metal Gear Solid, tra le altre.

Sony può davvero comprare Konami e Kojima Productions?

Il mercato dei videogiochi sta inevitabilmente cambiando e grossi investimenti da parte dei giganti del settore non sono più da escludere. Poco prima dell'affare Xbox-Activision, vi avevamo raccontato infatti dell'operazione monstre da parte di Take-Two che per 12 miliardi di dollari ha trovato un accordo con Zynga, colosso del mobile gaming.

Al momento Sony non sembra tuttavia interessata a investimenti di questa portata, preferendo spendere le proprie risorse per continuare a concentrarsi sulle esclusive già esistenti e magari stringere accordi importanti con le terze parti, come sta accadendo con Square Enix, che ha assicurato Final Fantasy 16, Forspoken e a quanto pare un altro progetto in esclusiva su PS5.

Le acquisizioni della compagnia giapponese sono più mirate a strategie specifiche: la più recente riguarda Valkyrie Entertainment, un noto team di supporto che ha lavorato a giochi come God of War e Forza Motorsport. Da menzionare anche l'acquisto di Bluepoint Games, il team che ha lavorato all'apprezzato remake di Demon's Souls, oltre a quello di Housemarque, lo sviluppatore di Returnal, una delle esclusive PS5 più apprezzate del 2021.

Ci sarà spazio anche per Konami e Kojima Productions? Al momento pare di no, ma ormai possiamo aspettarci di tutto.