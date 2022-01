Square Enix ha una esclusiva PS5 da svelare, dopo Final Fantasy 16

Ne avevamo già parlato, ma adesso arriva un'altra conferma: Square Enix ha almeno un'altra importante esclusiva per PlayStation 5 da svelare. L'annuncio però è “frenato” da Final Fantasy 16.

L'informazione arriva da Jordan Middler, giornalista di VideoGamesChronicles.com, il quale su Reddit ha affermato che la società giapponese sarebbe in attesa di mostrare prima il nuovo capitolo di Final Fantasy, anche questo sviluppato in esclusiva PS5.

“Non hanno mostrato il loro prossimo titolo per PS5 perché Final Fantasy non è ancora stato svelato e avrebbero già dovuto farlo a questo punto. In ogni caso, non sarà un progetto legato alla serie o a Kingdom Hearts e Dragon Quest.“

Sul discorso esclusività, Middler ribadisce quanto aveva già sottolineato precedentemente: la questione riguarda unicamente il mercato delle console, con il gioco che arriverà subito o qualche tempo dopo anche su PC. Non è chiaro se in un periodo successivo saranno previste delle versioni per Xbox ma, specialmente per Final Fantasy, pare che Sony stia stringendo rapporti molto stretti con Square Enix.

Ricordiamo infatti che le due compagnie si preparano a lanciare una nuova IP il prossimo maggio, chiamata Forspoken, sviluppata in esclusiva a tempo per PC e PlayStation 5. Poi, appunto sarà la volta di Final Fantasy 16, cui lancio è atteso quest'anno o al tardi nel 2023. E a questo punto sale la curiosità per scoprire quale sarà questo terzo progetto e altri titoli che la nuova coppia formata da Sony e Square Enix potrà partorire in futuro.