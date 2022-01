Take-Two Interactive compra Zynga per 12,7 miliardi

Take-Two Interactive ha annunciato la maxi-acquisizione di Zynga per un controvalore di 12,7 miliardi di dollari. L'operazione è stata ufficializzata con un comunicato che esplicita come l'acquisto sia avvenuto con una contropartita mista tra stock e azioni, fino al raggiungimento di un premio finale pari al 64% per gli azionisti.

Quasi 13 miliardi di dollari: a tanto ammonta il valore di un'azienda che prima e più di ogni altra ha scommesso sull'intrattenimento mobile quando ancora questa frontiera non era stata ancora esplorata da altri big del gaming.

Take-Two compra Zynga

Zynga è il gruppo noto per aver avuto nel proprio arsenale un blockbuster assoluto dei videogiochi mobile come Farmville: per Take-Two Interactive si tratta pertanto di una acquisizione dal forte valore strategico: la complementarità tra le due aziende metterà immediatamente a disposizione grandi sinergie in grado di abbattere i costi di sviluppo e di moltiplicare le possibilità di ricavo, rendendo il gruppo acquirente vero e proprio leader del mondo gaming in ogni sua forma ed espressione.

Il comparto tecnologico potrebbe vivere una nuova stagione di acquisizioni e fusioni: questa la prospettiva indicata dai mercati di fronte alle turbolenze a cui ci si affaccia in questo 2022. Il comunicato di queste ore sembra confermare questa prospettiva, mettendo nero su bianco una delle più grandi operazioni di acquisto che il mercato del gaming abbia fin qui registrato.

Saranno ora sotto lo stesso tetto nomi quali Grand Theft Auto®, Red Dead Redemption®, Midnight Club®, NBA 2K®, BioShock®, Borderlands®, Civilization®, Mafia®, Kerbal Space Program (Take-Two) e CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels! ™, Merge Dragons!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™, and Zynga Poker™ (Zynga). Take-Two Interactive prevede l'apertura di una divisione dedicata al gaming in mobilità che andrà ad assorbire i nuovi asset in entrata ed entro cui sarà maturato gran parte del valore aggiunto che l'azienda conta di ricavare da questa commistione con il gruppo acquisito.