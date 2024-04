Sony Bravia da 32" in super offerta: la paghi solo 282€

Il Sony BRAVIA KD-32W800 è un’opzione interessante per chi cerca una Smart TV compatta ma ricca di funzionalità: attualmente è in offerta a 282,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di 449,00€.

Questo televisore da 32 pollici HD Ready LED è progettato per offrire un’esperienza visiva di alta qualità in ambienti di dimensioni ridotte, come camere da letto o cucine, grazie alle avanzate tecnologie di immagine e alla piattaforma Android TV.

Il BRAVIA Engine è il cuore delle prestazioni di immagine del televisore, garantendo immagini straordinarie grazie all’elaborazione avanzata del segnale. Questo sistema ottimizza la nitidezza, il contrasto e i colori, offrendo una qualità dell’immagine che si distingue nella categoria HD Ready.

La tecnologia Live Color di Sony amplifica la gamma di colori, rendendo le immagini vivide e naturali. Che si tratti di guardare un film, una serie TV o giocare, gli utenti possono aspettarsi colori brillanti e dettagli fini in ogni scena.

Una funzione particolarmente pratica è l’USB HDD REC, che trasforma il televisore in un registratore digitale con semplicità. Gli utenti possono facilmente programmare la registrazione dei loro programmi televisivi preferiti su un disco rigido esterno via USB, assicurandosi di non perdere mai un episodio.

Dotato di Android TV, il Sony BRAVIA KD-32W800 offre accesso a un vasto ecosistema di app e contenuti di intrattenimento, inclusi Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro. Il controllo vocale avanzato migliora ulteriormente l’usabilità, permettendo agli utenti di trovare e riprodurre contenuti, porre domande o controllare altri dispositivi smart della casa con facilità.

Le dimensioni compatte della TV, con piedistallo, sono di circa 73,3 x 46,8 x 18,9 cm, con una larghezza del piedistallo di circa 44,8 cm, rendendo il BRAVIA KD-32W800 una scelta ideale per chi ha spazi limitati ma non vuole rinunciare ad una smart TV di ultima generazione.

Il Sony BRAVIA KD-32W800 offre un eccellente equilibrio tra qualità dell’immagine, funzionalità smart e dimensioni compatte: approfitta di questa offerta a tempo limitato e acquistala subito a soli 282€!