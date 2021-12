Sonic: il videogame è presente nelle automobili di Tesla

Un curioso gioco sta arrivando nel sistema di bordo di Tesla; sì, avete letto bene. I possessori di autoveicoli elettrici smart potranno giocare (da fermi) al videogame originale di Sonic The Hedgehog all'interno di Tesla Arcade.

Tesla Arcade: ecco Sonic the Hedgehog

Sega sta portando in auge il gioco Sonic the Hedgehog del 1991, questa volta all'interno di Tesla Arcade. Un rappresentante delle pubbliche relazioni dell'azienda ha dichiarato a The Verge che il videogame sarà disponibile su tutti i modelli Tesla ma non ha condiviso una cronologia.

Elon Musk ha twittato sul nuovo gioco di Sonic tormentando ancora una volta il senatore Bernie Sanders. Il CEO di Tesla ha risposto al suo tweet di novembre di un meme di Bernie Sanders che “chiedeva ancora” dove fosse il senatore, il quale si presentava scarsamente photoshoppato con i baffi e gli occhiali del Dr. Robotnik…

Sonic, the Hedgehog, game coming to all Teslas! — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2021

Parlando di riedizioni, Sonic 1 è disponibile su quasi tutte le piattaforme e non è considerato il migliore dei principali giochi del riccio più veloce del mondo.

Sonic 1 è anche un gioco molto più ripetitivo degli altri della saga, poiché ci sono sei “Zone” con tre atti lunghi ciascuna, rispetto alle 10 zone con due atti ciascuna in Sonic 2 che offrono ai giocatori molta più varietà.

Tesla Arcade è diventata causa di problemi di sicurezza perché alcuni giochi funzionano mentre il veicolo è in movimento. I giochi recenti aggiunti a Tesla Arcade come Sky Force Reloaded funzioneranno durante la guida, ma resta da vedere se anche Sonic funzionerà in questo modo. “I passeggeri si trasformano in giocatori mentre corrono alla velocità della luce attraverso le zone classiche“, si legge nella dichiarazione che The Verge ha ricevuto da Sega. Questo è un promemoria che ricorda che i giochi sono solo per i passeggeri.

È bello vedere Tesla rilasciare ancora nuovi titoli anche se la società non ha ancora mantenuto le promesse di giochi di fascia alta come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 per il nuovo Model S con un chipset AMD.