Solo 9,99€ per il mouse wireless Trust: SUPER PROMO Amazon

Quella che ti sto segnalando è una promozione da prendere al volo. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il mouse wireless Trust a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro.

Come puoi vedere adesso siamo di fronte a uno sconto del 44% che taglia il prezzo e puoi risparmiare un bel po’. A un prezzo ridicolo puoi avere un ottimo prodotto. Con questo mouse hai la libertà di usarlo dove e come vuoi, essendo senza fili. Si ricarica con il cavetto e quindi non avrai bisogno di pile. E poi è compatto e leggero, perfetto per averlo sempre dietro.

Mouse wireless Trust a prezzo sconvolgente

Sicuramente il prezzo è quello che più ci attira, ma non è l’unica cosa interessante. Nonostante non abbia una cifra esorbitante nemmeno a prezzo pieno, questo è davvero un ottimo mouse. Ha un design ergonomico che ti permette d’impugnarlo sia con la mano destra che con quella sinistra.

È dotato di un sensore ottico molto veloce e preciso che può scorrere su qualsiasi superficie senza problemi. Possiede 4 pulsanti che velocizzano il lavoro e puoi scegliere la velocità dello scorrimento da un minimo di 800 DPI fino a un massimo di 1600 DPI. E poi come ti dicevo, lo ricarichi con il cavetto USB che trovi incluso.

Un vero affare da non perdere. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Trust a soli 9,99 euro, invece che 17,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

