Solo 9,99€ su Amazon per la presa smart TP-Link Tapo P105

Ti ha sempre affascinato l’idea di poter controllare con la voce i tuoi elettrodomestici o le lucidi casa? Vorresti poter far diventare la tua abitazione più domotica senza spendere un’esagerazione? Allora vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la presa smart TP-Link Tapo P105 a soli 9,99 euro, invece che 15,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo considera che dal prezzo originale c’è uno sconto del 38% e quindi oggi puoi fare un vero colpaccio. Con questa fantastica presa smart fai diventare qualsiasi cosa intelligente in un attimo, anche se non nasce con questa tecnologia. Puoi controllare i consumi e usare i comandi vocali.

TP-Link Tapo P105: la presa smart più economica

Non c’è dubbio che il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente. Anche perché con questa presa smart potrai veramente fare di tutto. Ogni cosa che collegai diventerà subito intelligente. Potrai quindi controllarlo da remoto ovunque tu sia e impostare un timer per l’accensione e lo spegnimento automatico.

È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant che ti semplificano notevolmente diverse attività. Puoi anche simulare la tua presenza in casa con la modalità assenza, molto utile quando fai un viaggio. Inoltre è semplicissima da configurare, ti basta collegarla alla tua rete Wi-Fi seguendo i semplici passaggi che ti saranno indicati nell’app.

Insomma una vera bomba da non perdere assolutamente. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista la tua presa smart TP-Link Tapo P105 a soli 9,99 euro, invece che 15,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.