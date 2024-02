Solo 42€ per questa stupenda friggitrice ad aria da 5,5L (Amazon)

Semplifica la tua cucina e non usare mai più i fornelli con questa spettacolare friggitrice ad aria XL che ora puoi acquistare su Amazon a soli 42,90 euro, invece che 64,90 euro.

Non ci sono errori di alcun tipo e non è un sogno. Se fai presto oggi puoi fare un colpaccio e ti porti a casa un elettrodomestico utilissimo a una cifra irrisoria. Potrai così cucinare per tutta la famiglia e per gli amici quasi senza usare olio. Ma il gusto sarà come se fosse fritto. Una vera bomba da non farsi scappare.

Friggitrice ad aria con ampio cestello e 9 programmi

Già con una friggitrice ad aria le preparazioni sono molto più semplici ma con questa avrai addirittura 9 programmi preimpostati che velocizzano e semplificano ancora di più la tua cucina. Basta che metti nel cestello ciò che devi cuocere e quindi premi uno dei 9 programmi dedicati. A quel punto devi solo aspettare che sia tutto pronto. Non alzi un dito e i piatti sono buonissimi.

Ha un motore da 1500 W e quindi si scalda velocemente e produce un calore interno forte che circola a 360° per cuocere in modo uniforme il cibo rendendolo croccante e morbido. Puoi anche impostare la temperatura manualmente scegliendo tra un minimo di 80° C e un massimo di 200° C. Da non dimenticare il design moderno ed elegante.

Una vera bomba, ma fai veloce perché a questo prezzo andrà a ruba. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria XL a soli 42,90 euro, invece che 64,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.