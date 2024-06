Solo 19€ su Amazon per questa Docking Station 14 in 1 (-69%)

Approfitta anche tu velocemente di questa promozione che trovi solo su Amazon per avere un HUB con tantissime porte diverse per ampliare quelle del tuo computer. Dunque metti subito nel tuo carrello questa Docking Station 14 in 1 a soli 19,99 euro, invece che 64,99 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 69% oggi puoi risparmiare la bellezza di 45 euro sul totale. Non è certo un’occasione che potrà durare molto, quindi sii rapido. Con questo spettacolare adattatore avrai tutte le uscite e gli ingressi che vuoi occupando una sola porta USB Type-C sul tuo computer.

Docking Station 14 in 1 a prezzo shock

Senza ombra di dubbio possiamo dire che in questo momento è uno dei migliori acquisti che puoi fare. Con questa Docking Station 14 in 1 avrai tutte le porte che ti servono. È dotata di 2 ingressi HDMI, 1 VGA, 3 USB-C 3.0, 2 USB-A 2.0, una porta PD 3.1, un ingresso per cavo LAN, slot per scheda SD e microSD e un ingresso per cavo audio da 3,5 mm.

In pratica potrai collegarci veramente di tutto, pendrive, periferiche come mouse e tastiere, due monitor in contemporanea e potrai anche ricaricare un dispositivo come smartphone o tablet. Tutto questo occupando soltanto una porta USB-C sul tuo computer portatile o fisso. Ha inoltre un design estremamente compatto e leggero, perfetto per portartela ovunque.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Docking Station 14 in 1 a soli 19,99 euro, invece che 64,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.