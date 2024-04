Solo 189€ per questo mini PC MOSTRUOSO in OFFERTA al 30% su Amazon

Se vuoi un piccolo computer che si adatti bene negli spazi stretti e che puoi portarti sempre dietro ma che sia anche performante e non costi troppo, ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello questo mini PC a soli 189,55 euro, invece che 269,99 euro.

Come puoi vedere adesso siamo di fronte a uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare più di 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle prestazioni eccellenti a prezzo basso

Inutile girarci intorno, è sicuramente il prezzo che ci fa battere il cuore, ma non è solo fumo negli occhi. Questo piccolo computer offre delle prestazioni eccellenti che ti permetteranno di usare tantissimi programmi. Monta il processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione con ben 16 GB di RAM a supporto.

Grazie al suo SSD da 512 GB potrai archiviare quello che vuoi senza problemi e l’accensione sarà super veloce. Inoltre possiede 4 porte USB di cui 2 velocissime per trasferire file in modo rapido. Gode di 2 porte HDMI che ti permetteranno di collegare 2 monitor contemporaneamente. Ha un ingresso LAN per cavo Ethernet e uno per cuffie e microfono.

Insomma a una cifra del genere è davvero da prendere subito, senza pensarci un attimo di più. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 189,55 euro, invece che 269,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.