NVIDIA RTX 4070 Super: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Super è la scheda video da comprare per assicurarsi tanti anni di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon, che arriva in occasione della Gaming Week, è ora possibile acquistare la scheda video con un prezzo scontato di 626 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello, proposto nella versione firmata PNY. La scheda, venduta e spedita da Amazon, è disponibile all’acquisto tramite il box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070 Super: è la scheda più venduta su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 Super è la scheda video da comprare oggi. Si tratta di un modello in grado di garantire prestazioni eccellenti anche per il gaming con risoluzione superiore al 1080p.

La scheda può sfruttare appieno tutte le tecnologie RTX ed è, quindi, in grado di rappresentare la soluzione giusta per tutti gli utenti. Dotata di ben 12 GB di memoria dedicata, questa scheda è attualmente la più venduta su Amazon. Tantissimi videogiocatori stanno aggiornando il proprio PC da gaming con questo nuovo modello.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 Super con un prezzo scontato di 626 euro. La scheda, proposta nella versione PNY, è venduta direttamente da Amazon ed è disponibile per l’acquisto tramite il box qui di sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo: si tratta di una delle proposte dell’Amazon Gaming Week e le unità disponibili sono destinate a terminare a breve.