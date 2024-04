Mini PC AskHand in offerta: dimensioni compatte, prestazioni sorprendenti

Cerchi un Mini PC che non traduca necessariamente le sue dimensioni compatte in prestazioni deludenti? Ti veniamo subito in soccorso con un ottimo dispositivo della AskHand che ci ha particolarmente colpito per la sua scheda tecnica impressionante, all’altezza di ogni sfida.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: con lo sconto del 12%, lo paghi solamente 306€. Un ottimo prezzo, per un ottimo hardware.

Equipaggiato con il potente processore AMD Ryzen ad otto core e sedici thread che raggiunge velocità fino a 4,3 GHz, e supportato da una grafica Radeon a otto core, questo dispositivo non è solo un fulcro di potenza ma anche di efficienza, grazie al suo TDP di soli 15 W.

Dotato di 16 GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64 GB e un SSD PCIE da 512 GB con possibilità di upgrade fino a 2 TB, l’AskHand Mini PC non teme confronti in termini di prestazioni e capacità di archiviazione, offrendo tempi di caricamento ridotti e una navigazione fluida tra le applicazioni.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il mini PC non scende a compromessi sulla connettività. Con il supporto di WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantisce trasferimenti dati veloci e stabili. Le sue numerose porte, tra cui quattro USB, una USB-C e due HDMI, permettono una tripla visualizzazione simultanea a 4K a 60Hz.

E ancora una volta, nonostante le sue dimensioni, questo Mini PC stupisce anche sul fronte della gestione del calore. Grazie all’avanzato sistema di raffreddamento con lega di alluminio, tubi di rame, il Mini PC mantiene sempre prestazioni ottimali senza surriscaldarsi o risultare troppo rumoroso.

Insomma, se non fosse già chiaro, parliamo di un Mini PC compatto ma senza compromessi, in grado di offrire prestazioni encomiabili e una versatilità davvero sorprendente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!