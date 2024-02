Solo 179€ per questo PC portatile di OTTIMA qualità: follia Amazon

Il tuo prossimo PC portatile, che costi poco e renda molto, lo trovi adesso su Amazon. Infatti, c’è un ottimo modello di Thomson che – al di sotto dei 200€ – è un affare imperdibile. Per accaparrartelo, se non è già finito, semplicemente completa al volo il tuo ordine. Lo prendi a 179€ circa appena e le spedizioni sono anche veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo affidabile e potente. Il processore Celeron N4020 offre prestazioni fluide e veloci, garantendo un’esperienza di utilizzo senza intoppi. La generosa quantità di 4GB di RAM garantisce un multitasking fluido e la possibilità di eseguire applicazioni e programmi complessi senza problemi.

Con l’unità SSD da 128GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file importanti, documenti, foto e video. Inoltre, l’SSD offre tempi di avvio rapidi e caricamenti veloci delle applicazioni, permettendoti di risparmiare tempo prezioso durante la tua giornata lavorativa o di svago.

Il PC è dotato del sistema operativo Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Potrai godere di un’interfaccia intuitiva, funzionalità avanzate e una maggiore sicurezza. Inoltre, questo pacchetto include anche Office 365 per un anno intero, consentendoti di utilizzare le applicazioni essenziali come Word, Excel e PowerPoint per le tue attività lavorative o accademiche.

Questo laptop di Thomson è anche estremamente versatile, grazie al suo design compatto e leggero. Potrai portarlo ovunque tu vada, sia che tu sia in viaggio per lavoro o che desideri lavorare o divertirti comodamente a casa.

Non perdere l’occasione di concludere un ottimo affare su Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo ottimo PC portatile a prezzo ridicolo. Lo prendi a 179€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.