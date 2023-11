SOLO 10€ per la presa WiFi TP-Link, che Black Friday su Amazon!

Approfitta di questa ottima occasione che ti sto segnalando per avere una casa ancora più intelligente. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la presa WiFi TP-Link a soli 10,99 euro, invece che 14,99 euro.

Anche se già il prezzo originale non era altissimo perché pagare di più per avere lo stesso prodotto? Quindi avvaliti dello sconto del 27% e risparmia. Soprattutto fai diventare ogni cosa non intelligente in un dispositivo smart.

PresaWiFi TP-Link: piccola spesa, grande resa

Come ti dicevo qualsiasi cosa collegherai a questa presa smart diventerà subito intelligente e potrai quindi controllarla da remoto e con i comandi vocali. Sì perché è anche compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant. Puoi impostare delle routine in modo che ad esempio la macchina del caffè si accenda la mattina, poco prima che ti svegli. Oppure fare in modo che la lampada della cameretta dei bambini si spenga a un determinato orario, quando sono già a nanna.

Inoltre puoi tenere sotto controllo i consumi e quindi spegnere quei dispositivi che incidono di più sulla bolletta, e questo lo puoi fare anche quando non sei a casa. Tutto con un semplice tap sullo smartphone. La configurazione è molto semplice, basta seguire i pochi passaggi nell’app dedicata.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra la vorranno tutti. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista la tua presa WiFi TP-Link a soli 10,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.