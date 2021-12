Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vs Apple A15: chi la spunta?

In queste ore sono stati pubblicati i primi benchmark sul nuovissimo processore di fascia alta di Qualcomm, e in molti si sono chiesti cosa si evince dal confronto tra lo Snapdragon 8 Gen 1 e l'Apple A15. Dalle prime informazioni, sembra che il SoC di Qualcomm faccia ancora un po' di fatica a reggere la comparazione con il SoC di Apple per quanto riguarda le prestazioni legate alla CPU, ma ci sono interessanti miglioramenti circa la GPU.

Cosa ci dice il confronto tra Snapdragon 8 Gen 1 e l'Apple A15

In questo caso, infatti, i numeri parlano chiaro: nelle applicazioni che utilizzano correttamente le nuove API Vulkan, l'Adreno 730 dello Snapdragon 8 Gen 1 è in grado di surclassare le prestazioni raggiunge dall'iPhone 13 Pro Max in GFXBench 5 di circa il 28%. A parti inverse, in presenza di applicazioni che utilizzano al 100% le API di Apple Metal notiamo un leggero vantaggio (circa il 10%) della GPU del SoC del colosso di Cupertino.

L'elemento che risalta da questo confronto è che gli ingegneri Qualcomm hanno fatto un incredibile lavoro per quanto riguarda i miglioramenti relativi alla GPU, arrivando quasi a raddoppiare le performance garantite dallo Snapdragon 888. Bisogna anche considerare che il dispositivo fornito da Qualcomm è stato etichettato come “poco ottimizzato e ricco di bug“, pertanto è lecito aspettarsi prestazioni ancora superiori sui dispositivi che lo monteranno al pieno del suo potenziale.

Ricordiamo, infine, che Motorola Moto Edge X30 sarà il primo a montare il SoC di Qualcomm.