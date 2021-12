Snapdragon 8 Gen 1: che dicono i benchmark sul nuovo SoC?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il SoC di fascia alta che verrà introdotto sulla nuova generazione di smartphone Android di fascia alta, ci si chiede quali siano i risultati dei benchmark sullo Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo SoC di Qualcomm, lo ricordiamo, è realizzato con processo produttivo a 4 nm ed è costituito da un core Cortex-X2 ad alta efficienza a 3.0 GHz, tre core Cortex-A710 ad alte prestazioni a 2.5 GHz e quattro core Cortex-A510 a 1.8 GHz.

Ecco i benchmark sullo Snapdragon 8 Gen 1

Dalle informazioni condivise dall’azienda durante la presentazione al Tech Summit 2021 della scorsa settimana, sappiamo che il SoC rispetto al processore Qualcomm Snapdragon 888 garantisce il 20% in più in termini di prestazioni e il 30% in più per quanto riguarda l’efficienza; la GPU, invece, offre un boost delle prestazioni del 30% e un miglioramento dei consumi del 25%.

I benchmark del nuovo SoC di Qualcomm su AnTuTu Benchmark 9 segnano un punteggio complessivo pari a 996.634, ben superiore allo smartphone ASUS ROG Phone 5 con lo Snapdragon 888. Prendendo in considerazione i risultati raggiunti su Geekbench 5 Single-Core, il SoC di Qualcomm è di poco più prestante dello Snapdragon 888 presente sullo Xiaomi Mi 11X Pro, mentre i risultati di Geekbench 5 Multi-Core mostrano un miglioramento ancora più sottile rispetto ASUS ROG Phone 5 – ci teniamo a sottolineare che in questi ultimi due test il SoC di Qualcomm era ben distante dai risultati raggiunti dall’A15 Bionic di Apple.

Lo smartphone di test utilizzato da Qualcomm per generare questi risultati dispone di un pannello AMOLED a risoluzione Full HD+ da 120 Hz, 12 GB di RAM LPDDR5 a 3200 MHz e 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. I risultati, indipendentemente da come li si valuti, raccontano un’altra storia rispetto all’utilizzo degli smartphone nella vita reale: prima di tirare le somme è sempre meglio valutare come si comportano i device che lo monteranno.

A tal proposito, Motorola Moto Edge X30, atteso al lancio questo 9 dicembre, sarà il primo smartphone al mondo a essere munito del nuovo SoC di Qualcomm; a seguire troveremo la serie Xiaomi 12 e poi Realme GT2 Pro. Tutti gli altri brand – HONOR, Nubia, IQOO, Redmi, ZTE, Sony, Samsung, OnePlus, e molti altri – arriveranno solo nel 2022.