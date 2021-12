Xiaomi 12: non ci sarà la selfiecam sotto lo schermo, pare

La serie Xiaomi 12 prossima al debutto non utilizzerà una fotocamera sotto il display come quella del Mi Mix 4; ecco spiegati i motivi di tale scelta.

Xiaomi 12: perchè non ci sarà la selfiecam UDC?

Il gigante cinese della telefonia Xiaomi dovrebbe lanciare la serie di flagship di nuova generazione entro la fine di questo mese. Girano voci secondo cui la serie potrebbe debuttare il 28 dicembre comprendendo tre diversi modelli: la versione standard, la 12X e l'iterazione 12 Pro. Ora, prima del suo arrivo, abbiamo un'importante informazione che fa luce sulle telecamere di bordo.

Secondo il famigerato tipster DigitalChatStation, lo Xiaomi 12 non verrà fornito con la popolare fotocamera sotto il display, ma avrà una camera perforata. Inoltre, ci sarà uno schermo con foro centrale che dovrebbe apportare sostanziali miglioramenti rispetto ai suoi predecessori.

Inoltre, lo schermo “bucato” sarà presente su tutti e tre i modelli. Il motivo principale per non utilizzare una fotocamera in-display è ancora noto. Tuttavia, un rapporto rivela che l'OEM cinese ha preso l'iniziativa nella produzione di massa della fotocamera sotto il display con il MIX 4 e il risultato non è stato all'altezza delle aspettative. Detto questo, la società dovrebbe comunque continuare a utilizzare la selfiecam incastonata in un foro almeno per i telefoni della serie di punta di quest'anno.

A parte questo, le altre specifiche della serie di smartphone sono già note. Xiaomi 12 e 12 Pro saranno alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lanciato di recente. Il modello 12X, invece, riceverà il processore Snapdragon 870. Ci sarà uno schermo con frequenza di aggiornamento adattivo LTPO con un livello di regolazione della frequenza di aggiornamento compreso fra 1 e 120Hz.

