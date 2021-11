Realme GT 2 Pro sta arrivando, ma il GT ha un prezzo SUPER

Le specifiche chiave di Realme GT 2 Pro sono appena trapelate all'interno del portale di benchmarking di AnTuTu. Questo sarà un top di gamma in tutto e per tutto. Al momento però, l'ottimo GT (il modello uscito pochi mesi fa) si trova su Amazon ad un prezzo speciale: solo 490€ rispetto ai 510 di listino, ma le sorprese non finiscono qui. Durante il checkout potrete risparmiare ulteriori 60 euro, portamndo così il costo finale a soli 430€. Un affare senza precedenti.

Realme GT 2 Pro: cosa sappiamo del nuovo flagship?

Di recente, un tipster ha condiviso uno screenshot del presunto punteggio di benchmark AnTuTu del primo vero flagship del sub brand di OPPO, il Realme GT 2 Pro. Sebbene menzionasse un punteggio notevole di 1.025.215, non ha rivelato dettagli sui punteggi relativi alla GPU, CPU, alla memoria e alla UX. Poco dopo, il portale AnTuTu ufficiale del telefono è stato condiviso dalla piattaforma di benchmarking. Non solo ha fornito la ripartizione del punteggio, ma ha anche rivelato le sue specifiche chiave.

L'elenco del telefono Realme RMX3300 rivela che è questo prodotto sarà dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz e sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen1 con GPU Adreno 730. Il dispositivo presenterà anche la RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. La variante del suddetto device che è apparsa su AnTuTu ha 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo funziona su Android 12.

Nel test della CPU, l'RMX3300 ha ottenuto 237.710 punti. Nel test della GPU, ha ottenuto 447.926 punti, con un aumento di circa il 37,5% rispetto alle prestazioni della GPU dello Snapdragon 888. Ha ottenuto 167.082 nel test di memoria e 172.497 nel test UX. Morale della favola: il terminale registra un punteggio eccezionale di 1.025.215 su AnTuTu.

Nelle notizie correlate, rapporti recenti hanno affermato che GT 2 Pro presenterà un display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,55 pollici, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 G di spazio di archiviazione UFS 3.1, Snapdragon 8 Gen1 e Android 12 con skin Realme UI 3.0. Ospiterà una batteria da 5.000 mAh con fast charge da 125 W. Per i selfie, potrebbe essere dotato di una snapper selfie da 32 megapixel e il suo sistema di fotocamere posteriori potrebbe includere una lente principale da 50 megapixel con OIS, un'ottica ultrawide da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel. Dovrebbe costare circa 625 dollari; è probabile che arrivi entro l'inizio del 2022.