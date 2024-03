Smartwatch con microfono per chiamate e profili sportivi a soli 18€

Approfitta di questa promozione da urlo per accaparrarti uno spettacolare smartwatch a soli 18,49 euro, invece che 59,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti d un ribasso del 53% più di un ulteriore sconto di 10 euro per un risparmio totale di oltre 41 euro. Davvero fuori di testa. E puoi scegliere allo stesso prezzo tante colorazioni differenti. Ovviamente la promozione durerà poco, quindi sii rapido o rischi di arrivare troppo tardi.

Smartwatch che fa di tutto a prezzo sconvolgente

Senza troppi giri di parole possiamo dire che in questo momento è il migliore acquisto che puoi fare nella categoria. Non solo ha un prezzo da urlo ma è anche un wearable di qualità. Possiede tante funzioni interessanti, come la possibilità di chiamare e rispondere alle chiamate grazie a un microfono e a un altoparlante incorporato.

Ha un display HD tocuh da 1,85 pollici molto fluido e sensibile e un sensore preciso in grado di rilevare i dati del tuo corpo. Riceverai notifiche di messaggi, e-mail, social e chiamate che puoi leggere sul display. È anche molto leggero, comodo e possiede una batteria on grado di durare per una settimana con una sola ricarica. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IP68 ed è dotato di 24 modalità sportive.

Non perdere tempo perché davvero a un prezzo del genere andrà a ruba. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 18,49 euro, invece che 59,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.