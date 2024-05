Porta a casa il Fitbit Sense 2 in sconto FOLLE (-13%)

Se sei uno sportivo, agonistico o non, sai già che utilizzare un buono smartwatch può esser un modo ottimale per gestire e seguire gli obiettivi del tuo allenamento. Di qualsiasi sport si parli! Per questo, non dovresti farti scappare il fantastico Fitbit Sense 2 in sconto del 13% su Amazon. Se porti a casa lo smartwatch ora, te lo garantisci ad appena 199,00€ invece di 229,00€.

Alleato perfetto per il tuo allenamento: Fitbit Sense 2!

Il Fitbit Sense 2 è molto più di un semplice smartwatch: è un vero e proprio compagno di salute e benessere progettato per tenere traccia della tua salute fisica in modo completo e super dettagliato. Dotato di funzionalità avanzate e di ultima generazione, oltre che del GPS; il Fitbit Sense 2 ti offre un’esperienza completa di monitoraggio della salute e del fitness.

Una delle caratteristiche distintive del Fitbit Sense 2 è il suo avanzato sistema di monitoraggio della salute. Con il sensore EDA, puoi misurare il tuo livello di stress e ottenere suggerimenti personalizzati per il rilassamento e la gestione dello stress. Il sensore di temperatura cutanea ti aiuta a monitorare le variazioni della temperatura corporea, mentre il sensore di ossigeno nel sangue ti fornisce informazioni preziose sulla tua salute cardiaca e respiratoria.

Inoltre, il Fitbit Sense 2 offre una gamma completa di funzionalità per il monitoraggio del fitness, tra cui il tracciamento del battito cardiaco 24/7, il monitoraggio del sonno avanzato e il rilevamento automatico dell’attività fisica. Inoltre, puoi registrare le tue sessioni di allenamento, monitorare le calorie bruciate e ricevere feedback in tempo reale sul tuo livello di fitness!

Inoltre, grazie alla batteria a lunga durata in grado di durare fino fino a una settimana con un uso normale e 1 sola ricarica, lo smartwatch è pronto a seguirti ovunque tu vada. Per cui cosa aspetti? Porta a casa il modello finché è in ribasso del 13% su Amazon!