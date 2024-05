Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) a soli 99€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch Android e magari possedete già uno smartphone di Samsung, sappiate che il Galaxy Watch 4 è il device che farà al caso vostro. Questo infatti, è molto più di un semplice orologio; è un companion di vita smart progettato per migliorare il vostro benessere e la vostra produttività quotidiana. Pensate che si trova in super offerta su Amazon: è disponibile all’incredibile prezzo di soli 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy Watch 4: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine e iniziamo la disamina di questo gadget parlandovi delle sue caratteristiche tecniche: in prima istanza, sappiate che il Samsung Galaxy Watch 4 è dotato di sensori avanzati che servono per il monitoraggio della frequenza cardiaca, per il controllo del livello di ossigeno nel sangue e per la gestione del sonno; è in grado di fornire dati preziosi per comprendere meglio il vostro corpo e aiutarvi a migliorare il vostro stile di vita. È dotato della connettività Bluetooth e di un modem Wi-Fi, così potrete ricevere notifiche, rispondere alle chiamate e controllare la musica direttamente dal polso, senza dover tirare fuori il telefono. Inoltre, ha WearOS personalizzato da Samsung, così avrete accesso a un’ampia gamma di app scaricabili dallo Store.

Vanta un design elegante e moderno e, inoltre, grazie al suo peso leggero e alla cinturino ergonomico, è incredibilmente confortevole da indossare tutto il giorno. Presenta perfino la certificazione contro gli schizzi e le immersioni (in acqua dolce) fino a 50 metri. Ha una costruzione robusta, così potrete indossarlo con tranquillità per ore. Ottima anche la batteria integrata che promette un giorno di autonomia con una singola carica.

Con il prezzo incredibilmente conveniente di soli 99,00€ su Amazon, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese, questo è il miglior wearable da acquistare oggi. Fatelo vostro adesso.