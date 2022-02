Smartwatch di design, bello e completo: OFFERTACCIA su Amazon

Se sei interessato al mondo degli smartwatch ma sei in qualche modo legato al design e al look&feel degli orologi tradizionali con cinturino in pelle, non devi farti assolutamente scappare questa incredibile offerta di Amazon per acquistare uno smartwatch bello, funzionale e con design di lusso. Non ci crederai, ma una volta allacciato al polso ti sembrerà di indossare un orologio classico a tutti gli effetti: merito dell'attenzione verso il design e l'utilizzo di un comodo cinturino in pelle.

Smartwatch con design di lusso a un prezzo ridicolo su Amazon

Nonostante il prezzo incredibile, il device è in grado di accompagnarti tutto il giorno con le sue funzioni smart: ti mostra tutte le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (supporta sia Apple che Android), monta una batteria di lunga durata che ti accompagna da lunedì a domenica senza sforzi, è impermeabile e registra tutte le informazioni più importanti durante la giornata. Non solo integra il sensore per il battito cardiaco, ma è anche in grado di tracciare la distanza percorsa, le calorie bruciate, i passi, la qualità del sonno e molto altro.

Cosa stai aspettando? Ad appena 47€ puoi fare tuo uno smartwatch completo e ideale per essere indossato anche sotto una camicia o un vestito formale. Il design e il lusso italiano si sposano perfettamente con l'anima smart di un device in grado di accompagnarti in ogni momento della giornata. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 5%” in pagina per acquistarlo a un prezzo ancora più vantaggioso.