Mentre Lu Weibing, general manager di Redmi, mette in risalto l'incredibile potenza offerta dalla ricarica rapida a 120 W disponibile su Redmi Note 11 Pro+ – per inciso è la stessa che permette a Xiaomi 11T Pro di raggiungere il 100% di carica in circa 20 minuti -, sembra che molto presto inizieranno ad arrivare sul mercato i primi smartphone muniti di ricarica rapida a 150 W.

Digital Chat Station, leaker di lungo corso e molto affidabile per quanto riguarda le novità in arrivo sul settore mobile, ha pubblicato un post su Weibo in cui sottolinea che ben presto inizierà la produzione di massa del primo smartphone a offrire pieno supporto alla nuova ricarica rapida a 150 W.

Presto il primo smartphone con ricarica rapida a 150 W

Chi già adesso dispone di uno smartphone con supporto alla ricarica rapida a 65 W o a 120 W sa bene quanto sia conveniente e in alcuni casi sorprendente: basta il tempo di una doccia per arrivare tranquillamente ai 3/4 di carica completa per il proprio smartphone, assicurandosi così ancora molte ore di utilizzo lontani dalla presa di corrente.

Ovviamente non va trascurato l'eventuale usura che questa tecnologia potrebbe causare alle batterie. Tutti i più grandi produttori di smartphone, infatti, spendono fior fior di quattrini in R&D per realizzare sistemi di raffreddamento e di gestione del flusso elettrico per ridurre al minimo gli effetti collaterali che una ricarica rapida potrebbe causare a una batteria. Del resto, la stessa Xiaomi, una tra le aziende di punta in questo campo, ha svelato che la sua tecnologia di ricarica a 200 W (ancora in sviluppo) ridurrebbe la capacità della batteria del solo 20% a fronte di 800 cicli di ricarica.