Xiaomi: Nuvolta potrebbe realizzare la tecnologia 200W

La ricerca di una tecnologia di ricarica super veloce per vari dispositivi che vanno dagli smartphone ai laptop è ancora in corso. Recentemente Xiaomi ha presentato la ricarica HyperCharge da 200 W che, stando a quanto si ipotizza, potrebbe essere implementata nel nuovo Mi Mix 4.

Gli esperti ipotizziamo che siamo ancora un po' lontani dalla ricarica commerciale da 200 W, nonostante quanto ribadisce l'aggressiva campagna marketing di Xiaomi. Tuttavia, rapporti recenti mostrano che un'azienda cinese focalizzata sulla progettazione della ricarica, NuVolta Technologies, potrebbe aver realizzato il suo chip di ricarica rapida della pompa di seconda generazione, chiamato NU2205, che può erogare una potenza di 100 W, il livello più elevato del settore.

Il NuVolta NU2205 supporta la doppia cella Ricarica rapida della pompa 4:2 per batterie segmentate, lo stesso che Xiaomi sta presentando in queste settimane. Grazie a questa tecnologia, è possibile avere una capacità di ricarica composita di 200 W, come riportato per la HyperCharge dell'OEM cinese.

Apparentemente, il caricabatterie di Xiaomi potrebbe essere stato prodotto da NuVolta. Pare proprio che fra i due marchi ci sia un rapporto di cooperazione che va avanti da diverso tempo. È molto probabile che la società di telefonia mobile sarà la prima azienda cinese a svelare la tecnologia dual-cell di ricarica rapida guidata da NuVolta. Potrebbe essere adottato anche da altri OEM.

Xiaomi aveva affermato che l'HyperCharge poteva caricare una batteria dallo 0% al 100% in circa 15 minuti. Questa è una performance impressionante, anche se si ritiene che i numeri commercializzati possano essere fuorvianti. Rapporti successivi hanno mostrato che la capacità effettiva della batteria del Mi 11 Pro utilizzato per la dimostrazione era di 4.000 mAh, che è assai diversa dai 5.000 mAh previsti, e che erano necessari 800 cicli di ricarica per esaurire il 20% della capacità della batteria.

