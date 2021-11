Redmi: la ricarica a 120 W del Note 11 Pro+ è da record

A seguito del lancio della serie Redmi Note 11 in Cina a fine mese scorso l'azienda ha già commercializzato più di 1 milioni di dispositivi a partire dal giorno di vendita. Oltre a una scheda tecnica equilibrata e molto interessante, il modello Redmi Note 11 Pro+ può contare su una specifica molto importante: una velocità di ricarica da record.

A confermarlo è stato direttamente Lu Weibing, Senior VP Xiaomi Group China e General Manager di Redmi, su un post pubblicato su Weibo che recita: “Incredibile, bastano 15 minuti per ricaricare Note 11“.

La ricarica rapida di Redmi Note 11 Pro+ lascia senza parole

Ma come fa Redmi Note 11 Pro a disporre di una ricarica così prestante? L'azienda, dopo lunghi anni di ricerca e sviluppo spesi per ottimizzare al meglio la fase di ricarica, è riuscita a integrare il supporto alla ricarica a 120 W sul sopracitato smartphone. In questo caso, considerando la batteria da 4500 mAh, lo smartphone di Redmi impiega solamente 15 minuti per arrivare da 0 al 100% di autonomia.

Lo smartphone di Redmi presenta un particolare sistema di che non solo si occupa di gestire il flusso di corrente all'interno del telefono, ma può fare affidamento anche a specifici sensori che si occupano di controllare la temperatura di esercizio, del processo di ricarica rapida e di eventuali picchi di voltaggio potenzialmente dannosi.

Redmi non è l'unica compagnia a puntare molto sul supporto a questa tecnologia: la stessa Xiaomi con Xiaomi 11T Pro, infatti, ha portato sul mercato la ricarica a 120 W in grado di completare un ciclo di ricarica in circa 20 minuti. Nel mentre, BBK Electronics, la società che gestisce i brand di OPPO, Vivo, Realme, OnePlus e IQOO, sta lavorando anche allo sviluppo della tecnologia di ricarica a 125 W attesa al lancio con OnePlus 10 Pro.