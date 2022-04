Smartphone OPPO Reno7 scontato 2 volte su Amazon!

Trovare uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non è facile, soprattutto a causa dei numerosi marchi e modelli che vengono continuamente aggiunti sul mercato. Al momento, però, tra i brand più affidabili nel campo degli smartphone si trova proprio OPPO. Solo per poco tempo, su Amazon, potrai acquistare l’OPPO Reno7 disponibile al costo di 299,99€ a cui potrai applicare facilmente un ulteriore sconto, tramite l’apposito coupon situato sotto al prezzo del prodotto.

OPPO si impegna a fornire sempre prodotti validi e dal costo estremamente conveniente rispetto a molti competitor del settore. Il modello Reno7 ha superato sei test relativi a caduta, impermeabilità, radiazioni, clima per garantirti la massima sicurezza, durata e funzionalità. Dato il design accattivante, l’ottima qualità di fotocamere e processore, ti consigliamo di completare il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

Smartphone OPPO Reno7: foto senza precedenti

Con OPPO Reno7, non dovrai più temere la durata della tua batteria in quanto sarai facilitato dalla ricarica Supervooc da 33 W e dalla batteria da 4500mAh sempre carica al massimo. Inoltre display Amoled eye-care da 90Hz e il potente processore Qualcomm Snapdragon ti assicurano un’esperienza di navigazione estremamente fluida, in grado di sostenere ogni aspetto della produttività, dalla messaggistica fino ai social.

Le fotocamere di questo smartphone sono un’ulteriore vantaggio, da non sottovalutare al momento dell’acquisto.

L’Ultra-Sensing Selfie con IMX709 è stato progettato da OPPO e costruito con hardware Sony. Il sensore d’immagine della fotocamera anteriore IMX709 vanta livelli elevati di capacità di acquisizione della luce, per scatti estremamente luminosi e chiari anche in ambienti con poca luce. Inoltre, grazie all’AI la fotocamera si regola automaticamente per ottimizzare la luminosità, offrendo selfie con dettagli più nitidi e utilizza 390+ punti di riconoscimento del viso per esaltare la bellezza. Infine, la fotocamera principale da ben 64MP offre un livello completamente nuovo di nitidezza, garantendo scatti perfetti. Al momento ti ricordiamo che potrai portar a casa l’OPPO Reno7 con uno doppio sconto applicato, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile.