Smartphone in offerta su Amazon: 21 modelli di marca da meno di 100€ a 300€

Smartphone in offerta su Amazon a prezzo super. Device di ottima marca, che puoi prendere a partire da meno di 100€ e fino a 300€. Approfitta delle promozioni a tempo limitato e prendi il tuo preferito fra questi 21 modelli in sconto per un periodo limitato. Le spedizioni sono rapide e gratuite, quasi tutte garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Smartphone in offerta: i migliori 21 modelli disponibili su Amazon

Per facilitare la selezione del tuo device preferito, abbiamo diviso la raccolta in fasce di prezzo. In questo modo, sarà più facile orientarti.

Modelli fino a 100€

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 3 GB + 64 GB, 6.53 “HD, 5000mAh (typ), con Sblocco Faccial Al, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey) a 92,11€ invece di 149,90€; Nokia C21 Plus Smartphone 4G 32GB, 3GB RAM, Dual Camera 13 Mp, Display HD+ da 6.5″, Android 11 Go Edition, Batteria da 4000 mAh, Dual Sim, Cyan, versione con cavo Micro-USB aggiuntivo (1mt) a 94,90€ invece di 99,90€; Motorola moto e13 (batteria 5000 mAH, Dolby Atmos Stereo Speakers, 13MP, 2/64 GB espandibile, Display 6.5″ HD+, Dual SIM, Android 13), Creamy White a 99,90€ invece di 129,90; realme Narzo 50i Prime 4+64GB Smartphone, Schermo 6,5” HD+, Mega Batteria da 5.000mAh, Camera Fotografica AI da 8MP, Processore Unisoc T612, Mint Green a 99,99€ invece di 119,99€.

Modelli da 100€ fino a 200€

Modelli da 200€ a 300€

realme 10-8+128GB smartphone, Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP, Chipset Helio G99, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 33 W, Nero, Versione Italiana a 219,04€ invece di 229,99€; Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon a 219,90€; SAMSUNG Smartphone Galaxy A23 5G Android 12, display Infinity-V da 6,6» di memoria interna espandibile², batteria da 5000 mAh³, Awesome Blue, 4 GB di RAM e 128 GB, (versione italiana) a 225€ invece di 349,90€ (spedizioni gratis, venditore terzo); Redmi Note 12 Pro 5G – 120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon 5G, 33W 5000mAh, 6+128GB, Polar White a 262,90€ invece di 399,90€; Motorola Moto Edge 30 Neo (Display 6.2″ 120Hz OLED FHD+, 5G, Dual Camera 64MP, Qualcomm Snapdragon 695, batteria 4020 mAh, 8/128 GB, Dual SIM, Android 12, Cover Inclusa), Silver a 277€ invece di 429,90€.

Hai scelto il tuo smartphone in offerta su Amazon a prezzo strepitoso? Non hai che l’imbarazzo della scelta, considerando che si parte da meno di 100€ e non si superano i 300€. Le spedizioni, sempre gratuite, sono quasi tutte coperte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.