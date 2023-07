Smartphone Dual Sim con display 6 pollici e FaceID: bastano 71€

Sei alla ricerca di uno smartphone economico da regalare a figli, nipotini, nonni o genitori? Oscal C20 Pro, considerando l’ottimo rapporto qualità-prezzo, è la soluzione ideale. Nonostante la spesa minima richiesta, il telefono non rinuncia ad un ampio e definito display, alla memoria espandibile fino a 128GB, alla connettività 4G ed a un comparto fotografico di tutto rispetto.

Vieni a scoprire il nuovo smartphone Oscal C20 Pro, un perfetto mix tra design e performance: fai il tuo acquisto su Amazon ad un prezzo di appena 71 euro, basterà semplicemente spuntare il coupon con sconto del 10% che trovi in pagina.

Imperdibile smartphone su Amazon a meno di 100€

Dotato di un ampio display HD+ da 6,1 pollici, lo smartphone Oscal C20 Pro ti offre una visione nitida e dettagliata. Con il suo design unibody leggero e curvato, il telefono pesa solo 156 g e si adatta perfettamente alla forma della mano. Prestazioni fluide grazie al processore octa-core, assistito da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 128GB).

Uno smartphone Android con supporto Dual Sim e con sistema di localizzazione triplo: GPS, GLONASS e Beidou, per ottenere indicazioni precise su ogni spostamento. La batteria da 3380 mAh garantisce fino a due giorni di durata senza interruzioni. Non dimentichiamo poi una doppia fotocamera posteriore da 8MP e la fotocamera selfie da 2MP, quest’ultima con sistema FaceID e sblocco in soli 0,1 secondi.

Nessuna rinuncia anche su internet, grazie alla veloce connettività 4G. Insomma, Oscal C20 Pro è un telefono perfetto per chiunque fosse alle prime armi con il mondo degli smartphone e, grazie all’offerta di oggi, puoi metterlo nel carrello con una spesa minima e riceverlo a casa con spedizione velocissima e gratuita: devi fare in fretta perché i modelli disponibili stanno già terminando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.