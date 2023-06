Smartphone Dual Sim a prezzo STRACCIATO su Amazon: tuo con 75€

Nel caso stessi cercando uno smartphone completo ed affidabile a prezzo super conveniente, dovresti prendere in seria considerazione Alcatel 1B. Il telefono offre tutte le funzioni di cui potresti aver bisogno: chiamate, messaggi, internet, foto, video, musica e tanto altro. Potrai fare affidamento su una batteria a lunga durata che ti permetterà di utilizzare il dispositivo per lungo tempo e senza doverlo ricaricare in continuazione. Rapporto qualità-prezzo ai massimi livelli.

Devi approfittarne oggi stesso, prima che la promozione termini: fai il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 29%, lo smartphone Alcatel sarà tuo con appena 75 euro invece di 104 euro.

Prezzo imbattibile per lo smartphone Alcatel 1B

A bordo dell’Alcatel 1B troviamo chiaramente il sistema operativo Android, che grazie al Play Store dà accesso a tutte le principali applicazioni che abitualmente vengono utilizzate. Frontalmente abbiamo un generoso schermo in tecnologia IPS da 5,5 pollici e con risoluzione HD: niente male in questa fascia di prezzo, con tutta la superficie che serve per navigare agevolmente sul web e godersi i migliori contenuti multimediali disponibili online o presenti sul telefono.

Nessun problema di spazio: Alcatel 1B offre 32 GB di memoria interna a cui si aggiungono 3 GB di RAM per far girare in modo efficace ogni applicazione. Scatti fotografici di buon livello, grazie al sensore da 8 MP: immagini perfette da condividere sui social. Ottima la batteria da 3000 mAh che, considerando la presenza a bordo di un processore “non problematico” per i consumi energetici, consente di arrivare a fine giornata in tutta tranquillità. Parliamo inoltre di uno smartphone Dual Sim.

Segui l’istinto, i modelli ancora disponibili stanno già finendo: aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Alcatel 1B per risparmiare quasi 30 euro e lo riceverai a casa in un lampo con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.