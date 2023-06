Smartphone Android a 69 euro: uno scherzo? No, e ti sorprenderà

Ci rendiamo conto che la combinazione tra smartphone molto economico e potenza può essere soltanto qualcosa di praticamente impossibile.

Non vogliamo illuderti parlando di questo smartphone come di un degno rivale del top di gamma, ma il DOOGEE X98 in offerta su Amazon a soli 69,99 euro invece di 99,99 euro è il classico telefono che fa tutto quello che ti serve e probabilmente anche di più.

Doogee X98: lo smartphone Android da 69 euro con super batteria

Il DOOGEE X98 è uno smartphone uscito da poco che monta il sistema operativo Android 12. La scheda include un processore quad-core Helio A22 che garantisce prestazioni fluide e veloci, e una memoria interna da 16 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda micro SD. Puoi quindi archiviare tutte le tue foto, video e app senza problemi di spazio.

Lo schermo del telefono è un ampio pannello da 6.52 pollici HD con notch a goccia, che offre una visione chiara e vivida dei tuoi contenuti preferiti. La batteria è da 4200 mAh e ti assicura una lunga autonomia: fino a 25 ore di chiamata e 300 ore di standby. Inoltre, il telefono supporta la ricarica rapida tramite il cavo Type-C incluso nella confezione.

Il DOOGEE X98 ha anche una doppia fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED e una fotocamera frontale da 5 MP per selfie perfetti. Puoi scattare foto di alta qualità in ogni condizione di luce e registrare video in HD. Il telefono ha anche altre funzioni utili come il Face ID per sbloccarlo con il viso, il GPS per la navigazione, l’OTG per collegare dispositivi esterni e il Wi-Fi 5G per una connessione veloce.

Oltre a questo, è uno smartphone dual SIM che supporta la rete 4G e ti permette di usare due numeri diversi sullo stesso dispositivo. Il design è elegante e minimalista, con un corpo sottile di soli 8.8 mm e un colore grigio metallizzato. Il telefono è leggero e comodo da tenere in mano.

Insomma, come secondo telefono o telefono da battaglia è perfetto: acquista ora il DOOGEE X98 su Amazon a soli 69,99 euro invece di 99,99 euro e con la spedizione Prime lo riceverai subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.