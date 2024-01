Smartphone, accessori ASSURDI: 5 gadget economici che NON hai mai visto

Quando racconto di accessori assurdi per smartphone non mi riferisco assolutamente a cover con particolari disegni o powerbank dal design discutibile. Intendo gadget che probabilmente mai penseresti di abbinare a quello che, di fondo, è un telefono cellulare. Eppure, basta fare un giro su Amazon per scoprire delle cose stranissime, che costano poco e risultano persino utili! Dai un’occhiata a questi cinque prodotti, che probabilmente non hai mai visto, e lascia che ti stupiscano

Insomma, chi non penserebbe di farsi la barba con il proprio cellulare! Magari mentre si è in mezzo alla strada, ci si ricorda di non aver fatto in tempo a eliminare i peli superflui dal viso al mattino e si ricorre al proprio dispositivo. Assolutamente, il rasoio elettrico da collegare allo smartphone esiste, a dimensioni piccolissimo e funziona anche! Insomma, più che utile nelle emergenze. Lo puoi trovare a 10€ circa appena.

In caso di puntura di zanzara, sai che esiste un gadget incredibile che ti permette di lenire immediatamente il fastidio e che funziona proprio con lo smartphone? Un prodotto di qualità, realmente efficace e semplice da utilizzare.lo colleghi alla porta USB e lo attivi tramite applicazione. Basterà appoggiarlo dove c’è la puntura e tramite il calore ti offrirà immediato sollievo.praticamente indispensabile destate, lo trovi a 29€ circa soltanto.

Nonostante la fotocamera dei nostri dispositivi mobili sia ormai sempre più potente e performante, il microscopio resta l’unico modo per guardare il micro mondo intorno a noi. Questo modello, lo monti sulla fotocamera principale del tuo device e puoi subito guardare, ma anche scattare foto e registrare video! Puoi acquistarlo a 9,96€.

Oltre al microscopio, assolutamente non sottovalutare il potenziale di un endoscopio, che ti permetterà di controllare e verificare che cosa c’è anche in angoli dove è proprio impossibile arrivare semplicemente guardando oppure effettuando uno zoom con la fotocamera. Questo dispositivo risulta utile in una marea di contesti, anche sotto il punto di vista professionale. Per esempio, potrebbe essere parecchio utile per un idraulico o un elettricista, ma anche per un meccanico! Attualmente anche in sconto su Amazon e puoi prenderlo a 13€ circa soltanto.

Per finire, forse il più gettonato dei gadget strani per smartphone! Infatti, oltre a essere particolarmente strano risulta anche indispensabile, una volta scoperto. Si tratta di un accessorio da collegare alla porta USB C del tuo dispositivo che ti permette essenzialmente di trasformarlo in un computer. Infatti, quello che ottieni è una porta USB A per collegare periferiche come per esempio la stampante, ma non solo. Infatti, ottieni anche un ingresso HDMI per collegare il telefono a uno schermo esterno. Per finire, c’è una porta USB C alla quale potrai abbinare il caricabatteria, così da utilizzare l’accessorio per tutto il tempo che desideri. Compatto e particolarmente utile, ti permetterà di usare il tuo device come un vero e proprio PC su grande schermo. In promozione su Amazon, puoi prenderlo a 9,99€ in questo momento.

Quanti di questi accessori assurdi per smartphone conoscevi già e quali invece sono una completa novità? Insomma, una cosa è certa: mai sottovalutare il potenziale dei dispositivi che abbiamo quotidianamente fra le mani!

