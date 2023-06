Smartphone a mare: 3 accessori economici PERFETTI per proteggerlo (da 4,50€)

Il momento di andare al mare, per fortuna, è arrivato. Ovviamente, lo smartphone viene con noi: è un’estensione del nostro corpo ormai, è innegabile. Come proteggerlo al meglio, evitando che acqua e sabbia possano rovinarlo?

Dai un’occhiata a questi 3 gadget, tutti super economici e disponibili su Amazon, che ti permetteranno di arrivare allo scopo. Ognuno di loro ha forma diversa e risponde a determinate esigenze. Godono tutti di spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Il primo prodotto è un classico. La custodia impermeabile. Compatibile praticamente con qualsiasi modello, è completamente trasparente. Questo significa che puoi usarla anche per scattare foto in acqua, direttamente con il tuo device! Comodo il laccetto da collo. La confezione da 2 pezzi la prendi a 8,99€: praticamente 4,50€ per ognuna!

Il secondo prodotto è per chi desidera inserire qualche oggetto in più, oltre al telefono. Si tratta di un comodissimo marsupio, che può stare in spiaggia, a bordo piscina o venire in acqua con te: non dovrai lasciare effetti personali incustoditi. Anche in questo caso, l’investimento è minimo: la confezione da 2 pezzi la prendi a 11,99€: meno di 6€ per ognuno.

Per finire, un vero e proprio – praticissimo – zaino impermeabile con capienza da 20 litri. Al suo interno ci metti di tutto: persino un tablet. L’ideale per chi si allontana e non desidera lasciare incustoditi i propri oggetti. Ad esempio, è perfetto anche in barca: proteggerà tutto da eventuali schizzi d’acqua. Anche se dovesse cadere in mare: nessun problema. Puoi portarlo a casa a 19,99€ e in omaggio ricevi una custodia impermeabile per smartphone.

Come vedi, di accessori utili ed economici per proteggere il tuo smartphone quando sei a mare ce ne sono diversi. Basta scegliere quello che meglio risponde alle tue esigenze e ordinarlo direttamente su Amazon. Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.