Smart TV UHD da 55" Samsung in offerta: risparmi 250€ (-36%)

L’offerta per il Samsung Crystal UHD “UE55CU7190UXZT” su Amazon è un’occasione imperdibile: con uno sconto del 36%, il prezzo scende da 699,00€ a soli 449,00€, rendendo questo Smart TV da 55 pollici un’opzione estremamente allettante.

Il televisore fa parte della Serie CU7000 di Samsung e si distingue per la sua capacità di offrire colori ottimizzati grazie alla tecnologia PurColour, che garantisce immagini vive e realistiche.

Il cuore di questo TV è il potente processore Crystal 4K, che, attraverso un avanzato sistema di upscaling, è in grado di migliorare la risoluzione dei contenuti fino a 4K. Questo significa che indipendentemente dalla sorgente originale, gli utenti possono godere di una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e una chiarezza mozzafiato.

Un altro punto di forza è lo Smart Hub, che organizza i contenuti in tre categorie principali: Media, Game e Ambient. Questo sistema non solo semplifica l’accesso ai contenuti, ma ottimizza anche l’esperienza utente in base alle sue abitudini di visione, rendendo l’interfaccia intuitiva e personalizzata.

L’esperienza sonora non è da meno, con un audio surround 3D e l’audio virtuale del canale superiore che creano un ambiente sonoro completamente immersivo. La funzione Adaptive Sound, inoltre, ottimizza l’audio analizzando la scena in tempo reale, garantendo suoni vividi ma bilanciati a seconda del tipo di contenuto visualizzato.

Il Contrast Enhancer e la tecnologia HDR arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva, migliorando dinamicamente il contrasto e offrendo una gamma immensa di colori e dettagli visivi. Queste tecnologie lavorano insieme per offrire un’immagine di qualità superiore, con neri più profondi e colori più brillanti, per un’esperienza di visione senza precedenti.

Insomma, stiamo parlando di una Smart TV eccellente con tutto ciò di cui hai bisogno per guardare film, serie TV e giocare ai tuoi videogiochi preferiti senza compromessi.