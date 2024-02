Smart TV Samsung da 65 pollici: tanta qualità a un SUPER PREZZO su Amazon (-288€)

La nuova offerta Amazon dedicata alla Smart TV Samsung UE65CU8570UXZT è da cogliere al volo: si tratta di un modello da 65 pollici con pannello 4K che viene ora proposto al prezzo scontato di 741 euro invece di 1.029 euro, con ben 288 euro di sconto. La Smart TV in questione è venduta e spedita da Amazon, con consegna immediata all’indirizzo di casa. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto. Per chi vuole risparmiare c’è il 55 pollici in offerta a 549 euro.

Smart TV Samsung da 65 pollici: super prezzo su Amazon

Per chi cerca una Smart TV da 65 pollici c’è la possibilità di puntare sul modello Samsung in offerta su Amazon. Si tratta di una Crystal UHD 4K con HDR che può contare su di una piattaforma smart di primissimo livello, con tutte le app e i servizi di intrattenimento facilmente accessibili. Il modello da 65 pollici proposto da Samsung, in questo momento, è una delle opzioni più interessanti, per rapporto qualità/prezzo in particolare, per chi è alla ricerca di una nuova TV.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung descritta in precedenza al prezzo scontato di 741 euro, con ben 288 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. La TV è venduta e spedita da Amazon. Per completare l’acquisto è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la TV al carrello.

Da valutare anche l’offerta sul 55 pollici proposto a 549 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.