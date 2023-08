Smart TV Samsung Crystal da 50" UHD 4K: prezzone MAI VISTO su Amazon

Oggi potrete acquistare la fantastica TV Samsung Crystal da 50″ UHD 4K nella versione del 2022 a un prezzo veramente pazzesco grazie alle promozioni del giorno di Amazon. Grazie allo sconto del 18%, infatti, potrete portarvela a casa a soli 434,99 euro invece di 529,99 euro con un risparmio di ben 95 euro. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questa specifica versione, pertanto capite bene che siete davanti a una promozione molto interessante.

Samsung Crystal da 50″ UHD 4K a un prezzo incredibile!

Questa televisione è considerata il gioiellino del 2022, ma presenta delle caratteristiche da fare invidia anche alle tv più moderne. Innanzitutto è realizzata con materiali di altissimo livello con un telaio premium e cornici praticamente invisibili. Il display da 55″ non solo è a risoluzione Ultra HD 4K, ma sfrutta anche la tecnologia Crystal 4K per colori vivaci, profondi e super brillanti per una qualità d’immagine che non ha paragoni anche per livello di dettaglio. Ideale anche per il gaming con la tecnologia Motion Xcelerator, la televisione del colosso della tecnologia sudcoreana sfrutta l’ultima versione di Tizen OS per offrirvi libero accesso ai più importanti servizi di streaming del momento, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Ray Play, Disney+, Apple TV e molti altri ancora.

Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, regala a tutti i vostri contenuti preferiti una risoluzione 4K. Grazie, poi, alle tre categorie selezionabili ovvero Media, Game e Ambient, potrete ottimizzare la vostra esperienza in base al vostro utilizzo della TV. Infine avrete anche immagini nitide e prestazioni al top grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che valuta e compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti.

Approfittate subito di questa occasione anche perché è destinata a terminare presto. Potrete portavi la fantastica Samsung Crystal da 50″ UHD 4K (versione del 2022) a soli 434,99 euro, anziché 529,99 euro. Potreste anche sfruttare la possibilità di pagarla in comode rate a tasso zero utilizzato Cofidis. Infine avrete anche consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.

